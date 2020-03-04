В ВР собрали 227 голосов за отставку генпрокурора Рябошапки

По тем новостям, которые поступают сейчас из Рады, он может лишиться своего кресла.

Сегодня вечером, 4 марта, на своем внеочередном заседании Верховная Рада попытается отправить в отставку правительство Алексея Гончарука и будет решать судьбу генерального прокурора Руслана Рябошапки.

По тем новостям, которые поступают сейчас из Рады, он может лишиться своего кресла.

«За отставку Руслана Рябошапки собрали уже 227 подписей», – рассказал источник во фракции «Слуга народа» изданию Страна.ua.

Теперь рассмотрение этого вопроса перейдет в правоохранительный Комитет Рады, который и вынесет свой вердикт по итоговому голосованию.

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