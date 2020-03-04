НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
11:38 04 Марта 2020 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

В ВР собрали 227 голосов за отставку генпрокурора Рябошапки

По тем новостям, которые поступают сейчас из Рады, он может лишиться своего кресла.

Сегодня вечером, 4 марта, на своем внеочередном заседании Верховная Рада попытается отправить в отставку правительство Алексея Гончарука и будет решать судьбу генерального прокурора Руслана Рябошапки.

По тем новостям, которые поступают сейчас из Рады, он может лишиться своего кресла.

«За отставку Руслана Рябошапки собрали уже 227 подписей», – рассказал источник во фракции «Слуга народа» изданию Страна.ua.

Теперь рассмотрение этого вопроса перейдет в правоохранительный Комитет Рады, который и вынесет свой вердикт по итоговому голосованию.

Источник:
Тэги: Рябошапка

Новости по теме

Генпрокурор Украины против закона «о ворах в законе»

Генпрокурор Рябошапка выступил против законопроекта о ворах в законе

СБУ расследует дело Стерненко как убийство

Генпрокурор Рябошапка передал дело Стерненко в СБУ вопреки решению суда, отменившего аналогичное решение Луценко.

Богдану и Рябошапке выплатили большую зарплату, чем президенту

В августе президент получил «голый оклад», без каких-либо дополнительных выплат. В то же время глава Офиса президента и его зам получили повышенную зарплату.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты