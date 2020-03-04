В Украине сократились расходы на производство сельхозпродукции

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе т.г. сократились на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции за отчетный период уменьшились на 7,2%, а животноводческой – на 7%.

Согласно данным Госстата, в январе по сравнению с предыдущим месяцем затраты на агропроизводство сократились на 0,2%, в т.ч. на выпуск продукции растениеводства – на 0,4%, при этом на животноводство выросли – на 0,6%.

Индекс цен на материально-технические ресурсы промышленного производства, используемые в сельском хозяйстве, с начала года снизился по сравнению с показателем январе 2019 г. на 7,3%, а по сравнению с декабрем 2018 г. – на 0,8%.

Тэги: сельхозпродукция