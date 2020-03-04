Украина готова к внедрению автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем блоге.

Подготовительный период к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения закончен. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков:

«Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения», – отметил Аваков.

По завершению переходного периода, по всей Украине введут введут процедуру штрафов и наказаний за нарушение ПДД, а также будут увеличивать количество камер, которые будут фиксировать нарушения.

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