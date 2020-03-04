НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
15:26 04 Марта 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Украина готова к внедрению автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем блоге.

Подготовительный период к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения закончен. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков:

«Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения», – отметил Аваков.

По завершению переходного периода, по всей Украине введут введут процедуру штрафов и наказаний за нарушение ПДД, а также будут увеличивать количество камер, которые будут фиксировать нарушения.

Источник:
Тэги: дороги, пдд, камеры, нарушения, видеофиксация

Новости по теме

Чиновники из Кривого Рога украли 30 млн на строительстве дороги

Следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками прокуратуры, СБУ и полка полиции особого назначения провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог.

В Украине будут давать премии законопослушным водителям

В Украине создали электронный сервис, который будет платить деньги за безопасное вождение.

На украинские дороги нанесут шумовую разметку

Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов ХХ века и по принципу своего действия напоминают «лежачих полицейских».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты