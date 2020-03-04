Экс-кандидата в мэры Бердянска приговорили к 10 годам тюрьмы за «казачество»
Сепаратист и участник незаконных военизированных формирований осужден заочно.
В Бердянске суд заочно приговорил к десяти годам тюрьмы с конфискацией всего имущества, кроме жилья, 55-летнего Игоря Маманазарова, известного под кличкой «Узбек».
Маманазаров после победы Майдана отправился в так называемую «ЛНР», где взял на себя командование «Свердловским казачьим полком». В суде заслушали людей, знавших «Узбека» лично. Среди них – украинский военный, попавший в плен к террористам. Военнослужащий рассказал о том, как общался с «Узбеком» в неволе.
Суд изучил в качестве доказательств видео- и фотоматериалы, доказывающие причастность обвиняемого в командовании целым полком сепаратистов и террористов.
Если Маманазаров не оспорит вердикт суда в апелляции в течение месяца, то приговор вступит в законную силу.
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