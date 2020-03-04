НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
18:31 04 Марта 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В компании Disney фильм «Мулан» отредактировали под требования #MeToo

В марте в прокат выйдет римейк мультфильма 1998 года, но это будет не анимация, а игровое кино. Но из фильма было решено убрать офицера Ли Шанга.

Главную роль в римейке мультфильма играет китайская актриса и певица Лю Ифэй

В мультфильме 1998 года рассказывается история девушки Мулан, которая поступает на службу в китайскую имераторскую армию, притворившись мужчиной. На службе она влюбляется в своего командира Ли Шанга. Но в римейке сюжет решили несколько изменить, сообщает BBC.

Как рассказал продюсер проекта Джейсон Рид, «в эпоху движения #MeToo» образ командира, который является объектом сексуального влечения со стороны  подчиненной, будет смотреться «крайне дискомфортно».

«И мы подумали, что это неуместно», – объяснил Рид.

По его словам, образ Ли Шанга разделили на два персонажа: один из них – это командир Тунг, который выполняет роль ее опекуна и наставника; второй – это Чэнь Хунхуэй, который служит в подразделении с Мулан.

Источник:
Тэги: фильм

Новости по теме

Главный приз Берлинского кинофестиваля получил иранский фильм о смертной казни

«Золотой медведь», главный приз Берлинале, достался ленте «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа.

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории

Фантастический фильм «Мстители: Финал» установил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в 2,9 млрд долларов, сообщает Box Office Mojo 22 июля.

На украинском ТВ не покажут фильм Оливера Стоуна

Телеканал «112 Украина» отменил показ документального фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine) с Виктором Медведчуком.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты