В компании Disney фильм «Мулан» отредактировали под требования #MeToo

В марте в прокат выйдет римейк мультфильма 1998 года, но это будет не анимация, а игровое кино. Но из фильма было решено убрать офицера Ли Шанга.

Главную роль в римейке мультфильма играет китайская актриса и певица Лю Ифэй



В мультфильме 1998 года рассказывается история девушки Мулан, которая поступает на службу в китайскую имераторскую армию, притворившись мужчиной. На службе она влюбляется в своего командира Ли Шанга. Но в римейке сюжет решили несколько изменить, сообщает BBC.

Как рассказал продюсер проекта Джейсон Рид, «в эпоху движения #MeToo» образ командира, который является объектом сексуального влечения со стороны подчиненной, будет смотреться «крайне дискомфортно».

«И мы подумали, что это неуместно», – объяснил Рид.

По его словам, образ Ли Шанга разделили на два персонажа: один из них – это командир Тунг, который выполняет роль ее опекуна и наставника; второй – это Чэнь Хунхуэй, который служит в подразделении с Мулан.

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