В компании Disney фильм «Мулан» отредактировали под требования #MeToo
В марте в прокат выйдет римейк мультфильма 1998 года, но это будет не анимация, а игровое кино. Но из фильма было решено убрать офицера Ли Шанга.
В мультфильме 1998 года рассказывается история девушки Мулан, которая поступает на службу в китайскую имераторскую армию, притворившись мужчиной. На службе она влюбляется в своего командира Ли Шанга. Но в римейке сюжет решили несколько изменить, сообщает BBC.
Как рассказал продюсер проекта Джейсон Рид, «в эпоху движения #MeToo» образ командира, который является объектом сексуального влечения со стороны подчиненной, будет смотреться «крайне дискомфортно».
«И мы подумали, что это неуместно», – объяснил Рид.
По его словам, образ Ли Шанга разделили на два персонажа: один из них – это командир Тунг, который выполняет роль ее опекуна и наставника; второй – это Чэнь Хунхуэй, который служит в подразделении с Мулан.
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