Мужчина с пасынком избил собственного сына до реанимации

Семейные «разборки» завершились уголовным делом.

В Малине Житомирской области произошел из ряда вон выходящий случай: взрослый мужчина добивал лежавшего на земле сына ногами. В результате избиения ребенок чуть не лишился глаз и долго восстанавливался.

Все началось с того ,что мужчина ,проживающий в другой семье, пригласил к себе в гости родного сына от первого брака. В ходе общения на кухне, несовершеннолетнего стали обвинять в употреблении наркотиков. Мальчик так разгневался, что ударил сначала новую жену отца, а затем и самого родителя. После этого он поспешил уйти.

Вместе с отцом за мальчиком погнался взрослый пасынок, который вернулся уже после семейного скандала, и узнал о произошедшем со слов своей матери. Он схватил дома резиновую палку, и, подбежав к разговаривавшим отцу и сыну, ударил несовершеннолетнего ею в голову. От удара парень потерял сознание, и его принялся бить ногами отец.

Медики диагностировали у потерпевшего переломы лицевых костей и костей носа, серьезную травму головы и левого глаза. Чтобы встать на ноги, парню понадобилось более трех недель.

Жестокого отца приговорили к 200 часам общественных работ, а вот его пасынок осужден условно – на два года с годичной отсрочкой.

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