Мужчина с пасынком избил собственного сына до реанимации
Семейные «разборки» завершились уголовным делом.
В Малине Житомирской области произошел из ряда вон выходящий случай: взрослый мужчина добивал лежавшего на земле сына ногами. В результате избиения ребенок чуть не лишился глаз и долго восстанавливался.
Все началось с того ,что мужчина ,проживающий в другой семье, пригласил к себе в гости родного сына от первого брака. В ходе общения на кухне, несовершеннолетнего стали обвинять в употреблении наркотиков. Мальчик так разгневался, что ударил сначала новую жену отца, а затем и самого родителя. После этого он поспешил уйти.
Вместе с отцом за мальчиком погнался взрослый пасынок, который вернулся уже после семейного скандала, и узнал о произошедшем со слов своей матери. Он схватил дома резиновую палку, и, подбежав к разговаривавшим отцу и сыну, ударил несовершеннолетнего ею в голову. От удара парень потерял сознание, и его принялся бить ногами отец.
Медики диагностировали у потерпевшего переломы лицевых костей и костей носа, серьезную травму головы и левого глаза. Чтобы встать на ноги, парню понадобилось более трех недель.
Жестокого отца приговорили к 200 часам общественных работ, а вот его пасынок осужден условно – на два года с годичной отсрочкой.
Новости по теме
Ему напомнили о преступлении правоохранители.
Повреждения внутренних органов оказались очень серьезными.
Женщина стала невольным свидетелем трагедии, став в один миг одинокой.