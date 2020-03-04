МОК разрешил четверым россиянам выступать под флагом Узбекистана
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил четверым спортсменам в преддверии летней Олимпиады в Токио сменить гражданство.
Наиболее известной из этой четверки является трехкратный призер Олимпийских игр и экс-лидер сборной России в велогонках на шоссе Ольга Забелинская, сменившая спортивное гражданство летом 2018 года.
«МОК одобрил переход Забелинской в сборную Узбекистана», – заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции.
В апреле на проходившем в Ташкенте чемпионате Азии 39-летняя Забелинская выиграла две золотые медали, завоевав лицензию для выступления на Олимпиаде-2020.
Также МОК одобрил переход в сборную Узбекистана борца Ильяза Бегбулатова и пятиборцев Алисэ Фахрутдиновой и Александра Савкина, ранее представлявших сборную России.
Забелинская являлась единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх. Спортсменка выиграла бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом на в 2012 году в Лондоне, а четыре года спустя в Бразилии стала второй в гонке с раздельным стартом.
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Таким образом, сборная атлетов из России пройдет на церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.