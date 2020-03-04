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Главная » Мир » Спорт
19:50 04 Марта 2020 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

МОК разрешил четверым россиянам выступать под флагом Узбекистана

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил четверым спортсменам в преддверии летней Олимпиады в Токио сменить гражданство.

Трехкратный призер Олимпийских игр и экс-лидер сборной России в велогонках на шоссе Ольга Забелинская

Наиболее известной из этой четверки является трехкратный призер Олимпийских игр и экс-лидер сборной России в велогонках на шоссе Ольга Забелинская, сменившая спортивное гражданство летом 2018 года.

«МОК одобрил переход Забелинской в сборную Узбекистана», – заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции.

В апреле на проходившем в Ташкенте чемпионате Азии 39-летняя Забелинская выиграла две золотые медали, завоевав лицензию для выступления на Олимпиаде-2020.

Также МОК одобрил переход в сборную Узбекистана борца Ильяза Бегбулатова и пятиборцев Алисэ Фахрутдиновой и Александра Савкина, ранее представлявших сборную России.

Забелинская являлась единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх. Спортсменка выиграла бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом на в 2012 году в Лондоне, а четыре года спустя в Бразилии стала второй в гонке с раздельным стартом.

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Тэги: Россия, Узбекистан, МОК

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