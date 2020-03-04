В РПЦ заявили, что девочкам не надо ходить в школу

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов заявил о бесполезности школьного образования для девочек.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», – пояснил Смирнов в интервью изданию «Радонеж».

Он рассказал об одной из прихожанок, которая родила ребенка. Она не стала оправлять свою семилетнюю дочь в первый класс, а оставила ее дома, чтобы та помогала ей с младенцем.

Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не учиться писать и читать.

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