В РПЦ заявили, что девочкам не надо ходить в школу
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов заявил о бесполезности школьного образования для девочек.
«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», – пояснил Смирнов в интервью изданию «Радонеж».
Он рассказал об одной из прихожанок, которая родила ребенка. Она не стала оправлять свою семилетнюю дочь в первый класс, а оставила ее дома, чтобы та помогала ей с младенцем.
Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не учиться писать и читать.
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