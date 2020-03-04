В Лондоне избили китайца, «чтоб не распространял коронавирус»
23-летний студент из Сингапура Джонатан Мок был избит группой мужчин и женщин на Оксфорд-стрит. Теперь ему требуется хирургическая операция.
Джонатан, который живет в Лондоне уже два года, шел по улице и услышал, как один из прохожих что-то сказал про коронавирус, сообщает Metro.
Когда он посмотрел на этого человека, тот сказал ему: «Не смей смотреть на меня», – и ударил Джонатана в лицо. А другой попытался ударить студента ногой и добавил: «Я не хочу, чтобы твой коронавирус был в моей стране».
В результате нападения у Мока разбит глаз. Он рассказал, что теперь ему требуется хирургическое вмешательство.
Коронавирус – только повод, считает Джонатан. По его словам, «расисты постоянно находят оправдания, чтобы проявлять свою ненависть».
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