В Италии из-за коронавируса закрываются все школы и университеты
По данным правительственных источников, в Италии с четверга должны закрыться все школы и университеты в связи со стремительным распространением коронавируса.
Учебные заведения планируется закрыть, как минимум, до середины марта.
До сих пор были закрыты только школы и университеты в северных регионах, наиболее пострадавших от эпидемии, сообщает Reuters.
Также в среду министр спорта заявил, что правительство, скорее всего, распорядится, чтобы все футбольные матчи Серии А проводились без зрителей.
Италия – самая пострадавшая от коронавируса страна Европы: более 2500 подтвержденных случаев заболевания, 79 человек умерли. Количество заболевших в стране продолжает расти.
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Но не в Новых Санжарах, а в Италии.
В Италии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние два дня достигло 76.
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