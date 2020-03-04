НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
16:46 04 Марта 2020 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

В Италии из-за коронавируса закрываются все школы и университеты

По данным правительственных источников, в Италии с четверга должны закрыться все школы и университеты в связи со стремительным распространением коронавируса.

Учебные заведения планируется закрыть, как минимум, до середины марта.

До сих пор были закрыты только школы и университеты в северных регионах, наиболее пострадавших от эпидемии, сообщает Reuters.

Также в среду министр спорта заявил, что правительство, скорее всего, распорядится, чтобы все футбольные матчи Серии А проводились без зрителей.

Италия – самая пострадавшая от коронавируса страна Европы: более 2500 подтвержденных случаев заболевания, 79 человек умерли. Количество заболевших в стране продолжает расти.

Источник:
Тэги: Италия, университеты, школы, коронавирус

Новости по теме

У первой украинки зафиксирован коронавирус

Но не в Новых Санжарах, а в Италии.

В Италии 76 человек заражены коронавирнусом

В Италии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние два дня достигло 76.

В Италии детям без прививок запретили посещать школу

Речь идет о прививках от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи. Родители будут платить штрафы, если не сделают прививки.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты