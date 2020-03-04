В Италии из-за коронавируса закрываются все школы и университеты

По данным правительственных источников, в Италии с четверга должны закрыться все школы и университеты в связи со стремительным распространением коронавируса.

Учебные заведения планируется закрыть, как минимум, до середины марта.

До сих пор были закрыты только школы и университеты в северных регионах, наиболее пострадавших от эпидемии, сообщает Reuters.

Также в среду министр спорта заявил, что правительство, скорее всего, распорядится, чтобы все футбольные матчи Серии А проводились без зрителей.

Италия – самая пострадавшая от коронавируса страна Европы: более 2500 подтвержденных случаев заболевания, 79 человек умерли. Количество заболевших в стране продолжает расти.

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