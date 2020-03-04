Гончарук назвал достижения своего Кабмина

Среди достижений своего Кабмина Гончарук назвал макроэкономическую стабильность, низкую инфляцию, начало большой приватизации.

Премьер-министр Алексей Гончарук во время сегодняшнего рассмотрения в Верховной Раде постановления о своей отставке с должности перечислил основные экономические достижения своего правительства.

«Наше правительство сменило менеджмент в десятках компаний – на Одесском припортовом заводе, на «Артемсоли», на «Энергоатоме» и так далее. Мы боролись с коррупцией на всех участках, которые вверены нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы прикрыли много теневых схем, поэтому за последнее месяцы на нас вылились тонны грязи в средствах массовой информации. Но мы не отступили, и я должен поблагодарить наших министров, которые много раз принимали сложные решения», – сказал он.

Гончарук отметил, что шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки любого правительства, но он уверен, что украинцы уже сейчас чувствуют работу Кабмина, например, в своих платежках.

«Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, у нас рекордно низкая инфляция, мы сделали рекордно низкое, качественное, выгодное размещение еврооблигаций, мы рекордное количество объектов выставили на приватизацию, провели успешные концессионные конкурсы и много сделали с вами вместе, но понимаю, что этого может быть недостаточно», – сказал премьер.

Также Гончарук отметил, что парламент должен завершить начатые реформы, а именно – запуск рынка земли и рынка капиталов, либерализацию трудовых отношений.

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