Новый премьер и новый Кабмин: перезагрузка 2.0
4 марта президент Владимир Зеленский выступил перед началом внеочередного заседания ВР. В своей речи он раскритиковал правительство Алексея Гончарука. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и все правительство.
Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров Украины, представленный новоизбранным премьер-министром Денисом Шмыгалем.
За соответствующий список министров проголосовали 277 народных депутатов. Ни одного голоса не отдали нардепы из фракций Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.
Список, представленный премьер-министром Денисом Шмыгалем:
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;
Министр социальной политики — Марина Лазебная;
Министр внутренних дел — Арсен Аваков;
Министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;
Министр инфраструктуры — Владислав Криклий;
Министр по делам ветеранов — Сергей Бессараб;
Министр юстиции Украины — Денис Малюська;
Министр Кабинета министров — Олег Немчинов;
Министр развития общин и территорий — Алексей Чернышев;
Министр здравоохранения — Илья Емец;
Министр финансов Украины — Игорь Уманский.
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