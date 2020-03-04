Новый премьер и новый Кабмин: перезагрузка 2.0

4 марта президент Владимир Зеленский выступил перед началом внеочередного заседания ВР. В своей речи он раскритиковал правительство Алексея Гончарука. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и все правительство.

Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров Украины, представленный новоизбранным премьер-министром Денисом Шмыгалем.

За соответствующий список министров проголосовали 277 народных депутатов. Ни одного голоса не отдали нардепы из фракций Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Список, представленный премьер-министром Денисом Шмыгалем:

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;

Министр социальной политики — Марина Лазебная;

Министр внутренних дел — Арсен Аваков;

Министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;

Министр инфраструктуры — Владислав Криклий;

Министр по делам ветеранов — Сергей Бессараб;

Министр юстиции Украины — Денис Малюська;

Министр Кабинета министров — Олег Немчинов;

Министр развития общин и территорий — Алексей Чернышев;

Министр здравоохранения — Илья Емец;

Министр финансов Украины — Игорь Уманский.

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