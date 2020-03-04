Изнасиловавший бывшую жену с помощью бутылки отец троих детей все же попал за решетку
В процессе изнасилования преступник использовал не только части тела, но и предметы.
Жестокую расправу над бывшей женой, воспитывающей троих его детей, устроил житель Измаила. Придя домой к женщине, он связал ее с помощью электрошнуров к оргтехнике, засунул ей в рот носки, замотав часть лица изолентой, а затем жестоко изнасиловал.
Нелюдь использовал не только пальцы и половые органы, но и насиловал бывшую супругу бутылкой и флаконом дезодоранта. Прекратил пытки только после того, как весь диван и пол были залиты кровью потерпевшей.
Суд сначала приговорил насильника к условному сроку, и только на днях Одесский апелляционный суд постановил новый приговор – два года лишения свободы.
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