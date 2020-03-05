Зеленский будет встречать выписанных с карантина в Новых Санжарах

Подробностей поездки Зеленского в Полтавскую область пока не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Полтавкую область и город Новые Санжары 5-6 марта.

Наопмними, в санатории Новых Санжар уже сегодня заканчивается обсервация граждан, эвакуированных из Китая из-за коронавируса.

По данным СМИ в 10:00 всем находящимся в санатории вручат выписки, а уже в 12:00 у эвакуированных закончится обсервация. Их должен встретить на выезде президент.

Также, по данным СМИ, к санаторию уже прибыли родственники находящихся на обсервации.

Медики заверили, что все эвакуированные из Китая здоровы.

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