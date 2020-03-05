В Черновицкой области растет число подозрений на коронавирус

Число подозрений на заболевание коронавирусом в Украине продолжает расти.

В Черновицкой еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно сегодня, в четверг 5 марта. Оба украинца накануне путешествовали по Италии.

Ранее 4 марта в Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех жителей с признаками инфекционного заболевания.

Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Сovid-19.

Власти города также отметили, что больной, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Его жена находится в изоляции. Ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет.

Тэги: Черновицкая область, подозрение, коронавирус