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Главная » Мир » Происшествия
14:20 05 Марта 2020 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

В Китае умер мужчина, ранее вылечившийся от коронавируса

Мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки.

В Китае в городе Ухань погиб 36-летний мужчина, который ранее упешно вылечился от коронавируса и был выписан из больницы. Впервые он был госпитализирован 12 февраля. Через две недели его выписали с инструкциями оставаться под карантином 14 дней.

Мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки.

Как сообщила жена умершего, через два дня после выписки ее муж плохо себя почувствовал. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке.

Позже он сказал, что ему стало хуже, и его отправили в больницу. Там мужчина умер в тот же день.

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Тэги: Китай, гибель, жертвы, коронавирус

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