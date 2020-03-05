ВР вынесла на обсуждение закон о всеукраинском референдуме

Рабочая группа разработала и приняла проект закона О всеукраинском референдуме.

На парламента сообщается, что Верховная Рада выносит проект закона о всеукраинском референдуме на общественное обсуждение

Как говорится в сообщении, законопроект выносится на обсуждение для учета мнения общественности.

С его текстом можно ознакомиться на сайте парламента.

Тэги: закон, общественность, обсуждение, законпроект, всеукраинский референдум