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15:30 05 Марта 2020 95 Комментарии
ВР вынесла на обсуждение закон о всеукраинском референдуме
Рабочая группа разработала и приняла проект закона О всеукраинском референдуме.
На парламента сообщается, что Верховная Рада выносит проект закона о всеукраинском референдуме на общественное обсуждение
Как говорится в сообщении, законопроект выносится на обсуждение для учета мнения общественности.
С его текстом можно ознакомиться на сайте парламента.
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Тэги: закон, общественность, обсуждение, законпроект, всеукраинский референдум
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