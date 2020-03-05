Жительница Николаева «заминировала» сервисный центр, в котором долго ремонтировали ее ноутбук
Она предстала перед судом и понесла наказание.
В Николаеве к двум годам лишения свободы с годичной отсрочкой приговорили мать двоих детей, которая в июле прошлого года сообщила в экстренные службы о минировании сервисного центра «Эталон», расположенном на улице Декабристов. Поскольку сообщение оказалось ложным, полиция открыла уголовное производство, и вскоре вышла на след злоумышленницы.
Подозреваемая сразу призналась в содеянном, пояснив, что таким образом хотела отомстить ремонтникам сервисного центра, которые никак не могли починить ее ноутбук, и постоянно кормили ее «завтраками», обещая вот-вот вернуть технику.
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Разоблаченный сервис предназначался для создания бот-ферм, рассылки спама и регистрации ящиков электронной почты, с которых отправлялись анонимные сообщения о минировании.