Жительница Николаева «заминировала» сервисный центр, в котором долго ремонтировали ее ноутбук

Она предстала перед судом и понесла наказание.

В Николаеве к двум годам лишения свободы с годичной отсрочкой приговорили мать двоих детей, которая в июле прошлого года сообщила в экстренные службы о минировании сервисного центра «Эталон», расположенном на улице Декабристов. Поскольку сообщение оказалось ложным, полиция открыла уголовное производство, и вскоре вышла на след злоумышленницы.

Подозреваемая сразу призналась в содеянном, пояснив, что таким образом хотела отомстить ремонтникам сервисного центра, которые никак не могли починить ее ноутбук, и постоянно кормили ее «завтраками», обещая вот-вот вернуть технику.

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