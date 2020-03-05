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Главная » Украина » Происшествия
13:12 05 Марта 2020 Просмотров 243   КомментариевКомментарии

Мужчина изуродовал односельчанина, избивая его велосипедом

Потерпевший получил тяжкие травмы и остался плохо видящим инвалидом.

Когда в Софиевскую ЦРБ Днепропетровской области в тяжелом состоянии доставили жителя Николаевки с изуродованным лицом и открытой черепно-мозговой травмой, медики не давали много шансов на жизнь пострадавшему. Однако мужчина выкарабкался, и в результате долгой реабилитации стал на ноги. Правда, теперь он практически слеп на оба глаза, потерял трудоспособность, и получает пособие по инвалидности.

А вот его обидчика на днях отправили в места лишения свободы на пять лет.

Нигде не работающий осужденный избил потерпевшего селянина его же велосипедом. Сначала сбил с ног ,а затем несколько раз с размаха опускал двухколесное транспортное средство на голову своей жертве – как раз тем местом, где располагаются звездочка и педали.

Своей вины обвиняемый не признал. Говорил, что ударил односельчанина один раз кулаком, а велосипед просто упал ему на голову. Но местные жители не поддержали легенду подсудимого. Ссора, из-за которой один стал инвалидом ,а другой на долгие срок попал в тюрьму, оказалась самой банальной – никто уже и не помнит точной ее причины.

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Тэги: избиение, приговор, велосипед, Днепропетровская область

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