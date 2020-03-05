Педофил-импотент прятался от полиции на чердаке

Свою малолетнюю жертву извращенец подкараулил возле дома.

В селе Яковенково Балаклейского района Харьковской области маньяк затащил в свой дом девочку-младшеклассницу, а затем попытался изнасиловать. В виду своих слабых физиологических возможностей преступнику не дался половой акт, а потому судили его по другой статье – развращение несовершеннолетних.

Ребенка привезли из города на побывку к бабушке. Малышка средь бела дня играла с другими детьми рядом с домом, когда вдруг вышедший из дома напротив сосед взял ее за руку и повел к себе. Когда бабушка принялась разыскивать пропавшую внучку, дети подсказали ей, что она у соседа. Чуя неладное, женщина бросилась туда.

Целых десять минут сосед не открывал женщине дверь, а затем только выпустил ребенка. Испуганная малышка рассказала, что дядя раздел ее и что-то делал сзади, от чего ей было больно и страшно.

Полицейские, прибыв на вызов родственников ребенка, нашли соседа прятавшимся на чердаке. Он сразу огорошил следователей фразой «Я хотел, но не смог».

Попытка уйти от ответственности, отрицая свою вину, преступнику не удалась – на днях его приговорили к шести годам тюрьмы.

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