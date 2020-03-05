Победителю Берлинского кинофестиваля придется отбывать срок в тюрьме
Иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу пришло уведомление от властей Ирана о необходимости отбывания тюремного заключения.
К году тюрьмы режиссера приговорили еще в июле из-за трех фильмов, которые власти Ирана сочли «пропагандой против системы», сообщил его адвокат Насер Зарафшан. Расулофу запретили покидать Иран и снимать кино в течение двух лет, сообщает The Guardian.
Сторона защиты подала апелляцию, но в конце 2019 года режиссеру пришло сообщение о том, что суд ее отклонил. С тех пор Расулоф ждал новой информации о том, когда приговор вступит в силу.
По словам адвоката, режиссер не намерен сдаваться властям и планирует еще раз обжаловать решение суда.
На недавнем Берлинском кинофестивале режиссер получил «Золотого медведя».
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