НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
15:52 05 Марта 2020 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Победителю Берлинского кинофестиваля придется отбывать срок в тюрьме

Иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу пришло уведомление от властей Ирана о необходимости отбывания тюремного заключения.

К году тюрьмы режиссера приговорили еще в июле из-за трех фильмов, которые власти Ирана сочли «пропагандой против системы», сообщил его адвокат Насер Зарафшан. Расулофу запретили покидать Иран и снимать кино в течение двух лет, сообщает The Guardian.

Сторона защиты подала апелляцию, но в конце 2019 года режиссеру пришло сообщение о том, что суд ее отклонил. С тех пор Расулоф ждал новой информации о том, когда приговор вступит в силу.

По словам адвоката, режиссер не намерен сдаваться властям и планирует еще раз обжаловать решение суда.

На недавнем Берлинском кинофестивале режиссер получил «Золотого медведя».

Источник:
Тэги: Иран, тюрьма, Берлинский кинофестиваль

Новости по теме

Педофил-импотент прятался от полиции на чердаке

Свою малолетнюю жертву извращенец подкараулил возле дома.

Изнасиловавший бывшую жену с помощью бутылки отец троих детей все же попал за решетку

В процессе изнасилования преступник использовал не только части тела, но и предметы.

Гражданин Канады сбежал из иранской тюрьмы после 11 лет заключения

Гражданин Канады иранского происхождения Саид Малекпор вернулся в страну после побега из тюрьмы в Иране, в которой отбывал заключение 11 лет.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты