Платини не удалось убедить ЕСПЧ, что он не коррупционер
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 64-летнего Мишеля Платини.
«В своем решении по делу «Платини против Швейцарии» ЕСПЧ единогласно признал жалобу неприемлемой, – говорится в распространенном в четверг решении суда. – Принимая во внимание серьезность проступка, высокую должность Платини и необходимость восстановления репутации спорта и Международной федерации футбола, суд установил, что санкции в отношении Платини не являлись чрезмерными или необоснованными».
В конце 2015 года Платини был отстранен от любой футбольной деятельности до октября 2019 года на фоне обвинений в коррупции, напоминает BBC.
Исчерпав все возможности для апелляции в федеральном суде Швейцарии, где находится штаб-квартира Международной федерации футбола (ФИФА), Платини в декабре 2017 года подал жалобу в ЕСПЧ.
Основанием для отстранения Платини стал перевод на его счета в 2011 году президентом ФИФА Йозефом Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА в качестве «надбавки к зарплате».
Первоначально Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, но потом апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет, а Спортивный арбитражный суд (CAS) – до четырех.
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