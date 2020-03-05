Роналдиньо задержали в Парагвае с поддельным паспортом

Легендарный футболист сборной Бразилии арестован в Парагвае за то, что якобы использовал поддельные документы для въезда в эту южноамериканскую страну.

39-летний Роналдиньо был задержан в Resort Yacht & Golf Club Paraguayo вместе со своим братом Роберто.

В среду вечером в номере отеля экс-футболиста полиция произвела обыск и обнаружила поддельные парагвайские паспорта, сообщает BBC.

Роналдиньо и Роберто находятся в гостинице под стражей полиции. Они должны дать объяснения в прокуратуре.

Роналдиньо приехал в Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительной акции.

В июле 2019 года Роналдиньо лишили бразильского паспорта за неуплату налогов.

Роналдиньо – чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. Он завершил карьеру футболиста в 2018 году.

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