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Главная » Мир » Общество
20:03 05 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американский канатоходец прошел над кратером действующего вулкана

Ник Валленда прошел по стальному тросу, натянутому над кратером вулкана в Никарагуа. Под ним бурлила лава, температура которой достигает 1000 градусов Цельсия.

Надев очки для защиты глаз и вдыхая воздух через специальный фильтр, чтобы защитить легкие от ядовитых паров, 41-летний канатоходей медленно исчез в облаке тумана, пишет Metro.

Сотни зрителей следили за его безумным трюком через специальные тепловизионные камеры.

31 минута понадобилась смельчаку, чтобы пройти по натянутому тросу над кратером вулкана Масая.

Ник Валленда – всемирно известный американский канатоходец, рекордсмен из Книги рекордов Гиннесса. Ранее он проходил по канату, натянутому между небоскребами на Таймс-сквер в Нью-Йорке, над ущельем Гранд-Каньон и Ниагарским водопадом.

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