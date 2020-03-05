Американский канатоходец прошел над кратером действующего вулкана
Ник Валленда прошел по стальному тросу, натянутому над кратером вулкана в Никарагуа. Под ним бурлила лава, температура которой достигает 1000 градусов Цельсия.
Надев очки для защиты глаз и вдыхая воздух через специальный фильтр, чтобы защитить легкие от ядовитых паров, 41-летний канатоходей медленно исчез в облаке тумана, пишет Metro.
Сотни зрителей следили за его безумным трюком через специальные тепловизионные камеры.
31 минута понадобилась смельчаку, чтобы пройти по натянутому тросу над кратером вулкана Масая.
Ник Валленда – всемирно известный американский канатоходец, рекордсмен из Книги рекордов Гиннесса. Ранее он проходил по канату, натянутому между небоскребами на Таймс-сквер в Нью-Йорке, над ущельем Гранд-Каньон и Ниагарским водопадом.
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