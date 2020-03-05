В Австралии из-за коронавируса популярная газета вышла в виде туалетной бумаги
Некоторые магазины ввели ограничения на покупку рулонов туалетной бумаги в одни руки, как в оффлайн, так и в онлайн-магазинах.
В Австралии газета NT News напечатала восьмистраничный вкладыш, который можно разрезать для использования в качестве туалетной бумаги. Такое решение связано с нехваткой товара из-за эпидемии коронавируса в стране.
Об этом газета сообщила в Twitter.
«Мы — известная во всем мире газета, которая понимает потребности наших читателей. Им сейчас очень нужна туалетная бумага, поэтому нам пришлось предоставить то, что им нужно», — отметил главный редактор издания Мэтт Уильямс в комментарии Guardian.
Отмечается, что австралийцы на фоне эпидемии коронавируса COVID-9 скупают продукты с длительным сроком хранения. Проблема приобрела внушительные масштабы на прошлой неделе. Сейчас полки с туалетной бумаги в магазинах Австралии пустуют. Дефицит затронул даже город Миллисент, в котором товар производят.
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