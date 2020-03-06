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Главная » Украина » Политика
12:41 06 Марта 2020 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Петр Порошенко начал ходить на допросы в ДБР

Экс-президент снова прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Сегодня, в пятницу, 6 марта бывший президент Украины Петр Порошенко  прибыл на допрос в ГБР.

На входе он заявил , что суд обязал закрыть одно из дел, по которому он проходит:

«…Вчера суд принял, а сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР», – заявил Порошенко.

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Тэги: Порошенко, суд, допрос, ГБР, дбр

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