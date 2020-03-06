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11:42 06 Марта 2020 17 Комментарии
Виктора Чумака назначили временным генпрокурором
Накануне парламент выразил недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке и поддержал его отставку 263 голосами.
После отставки Рябошапка, исполняющим обязанности генпрокурора должен был автоматически стать его заместитель – Виталий Касько. Однако, он такжеподал в отставку.
Таким образом, ейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначен Виктор Чумак.
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Тэги: генпрокурор, отставка, Рябошапка, чумак
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