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Главная » Украина » Политика
11:42 06 Марта 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Виктора Чумака назначили временным генпрокурором

Накануне парламент выразил недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке и поддержал его отставку 263 голосами.

После отставки Рябошапка, исполняющим обязанности генпрокурора должен был автоматически стать его заместитель – Виталий Касько. Однако, он такжеподал в отставку.

Таким образом, ейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначен Виктор Чумак.

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Тэги: генпрокурор, отставка, Рябошапка, чумак

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