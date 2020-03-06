Виктора Чумака назначили временным генпрокурором

Накануне парламент выразил недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке и поддержал его отставку 263 голосами.

После отставки Рябошапка, исполняющим обязанности генпрокурора должен был автоматически стать его заместитель – Виталий Касько. Однако, он такжеподал в отставку.

Таким образом, ейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначен Виктор Чумак.

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