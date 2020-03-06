Цены на нефть опустились ниже 50 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимума почти за три года.

Так, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,71 (1,42%) – до $49,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,60 (1,31%) – до $45,30 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли более 2% стоимости. А спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,98 в пользу Brent.

Такое падение цен связано с тем, что компании ждут решение ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи. Страны ОПЕК+ до сих пор не согласовали объемов сокращения.

Напомним, Россия выступила против такого развития событий.

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