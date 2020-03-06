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Главная » Мир » Экономика
14:55 06 Марта 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Цены на нефть опустились ниже 50 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимума почти за три года.

Так, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,71 (1,42%) – до $49,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,60 (1,31%) – до $45,30 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли более 2% стоимости. А спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,98 в пользу Brent.

Такое падение цен связано с тем, что компании ждут решение ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи. Страны ОПЕК+ до сих пор не согласовали объемов сокращения.

Напомним, Россия выступила против такого развития событий.

Источник:
Тэги: Россия, цены, нефть, падение, опек

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