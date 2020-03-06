Ученые обнаружили возможную частицу темной материи

Если ученым удастся это подтвердить, то открытие станет главным научным событием века.

Команда ученых Йоркского университета под руководством физиков-ядерщиков Михаила Башканова и Даниэля Уотса (Daniel Watts) опубликовала исследование, в котором говорится о полученной частице, которая может быть ответсвенна зжа за существование темной материи.

Напомним, исходя из расчетов ученых примерно 80% вселенной состоит из невидимого и никак не взаимодействующего с обычной физикой вещества – темной материи. Попытки зафиксировать или увидеть это вещество не приводили к успех десятилетиями.

Так вот, если предположить, что темная материя все же существует, своим происхождением она может быть обязана частице, открытой Башкановым и Уотсом.

Частица, о которой идет речь, была обнаружена недавно и получила название «гексакварк d*». Кварки представляют собой субатомные частицы, «отвечающие» за нейтроны и протоны — основной строительный материал ядра атома. Обычно кварки объединяются в тройки и формируют сложное вещество, но в случае с гексакварком объединяются не три, а шесть кварков, в результате чего получается частица под названием «бозон».

Авторы исследования предполагают, что в процессе формирования Вселенной после Большого взрыва гексакварки d* могли сгруппироваться и образовать пятое состояние вещества — конденсат Бозе-Эйнштейна, что в конечном итоге могло стать причиной формирования темной материи.

Обнаружение происхождения темной материи станет для науки огромным прорывом. Несмотря на то, что гексакварк d* является весьма вероятным кандидатом на компонент темной материи, говорить об этом с уверенностью пока нельзя — ученым предстоит много работы, на которую может потребоваться несколько лет.

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