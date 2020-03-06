В Киеве мужчина чуть не зарезал брата перочинным ножиком

Трагедия разыгралась в одной из квартир дома, расположенного в Святошинском районе столицы.

Ранее не судимый столичный житель, едва окончивший школу, оказался на скамье подсудимых за нанесение тяжких телесных повреждений родному брату.

В ходе ссоры, вспыхнувшей на бытовой почве, парень выхватил из кармана куртки раскладной нож по типу перочинного, и со всей силы ударил им брата в живот.

Медики едва вытащили потерпевшего с того света – лезвие задело жизненно-важные органы, а внутреннее кровотечение усугубляло положение пациента. Однако, проведенная операция дала результат, и потерпевший выжил.

Суд гуманно отнесся к преступнику, имеющему положительные характеристики и ранее не привлекавшемуся к ответственности, решив, что изоляция от общества в данном случае не нужна. Приговор Святошинского райсуда Киева – пять лет лишения свободы с трехлетней отсрочкой.

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