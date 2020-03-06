Предатель Кива будет праздновать День победы с российскими оккупантами в Москве
Для Кивы такие понятия, как честь и совесть, далеки – для него важно выслужиться перед своими российскими кураторами.
Буквально на днях Министерство иностранных дел предупредило, что Москва накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны начинает масштабную информационную атаку против Украины и других стран Европы.
И сегодня в Украине мы видим первые признаки, что Кремль начал реализовывать свой циничный план. Так, скандально известный аферист, бывший псевдопатриот, а ныне народный депутат от пророссийской партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Илья Кива заявил, что он вместе с соратниками будут праздновать День Победы и присутствовать в Москве на параде.
Такие заявления выглядят особенно подло фоне того, что каждый день на Донбассе российские военные их наемники обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Гибнут украинские бойцы – чьи-то сыновья, братья, отцы и мужья. Верховная Рада официально назвала Россию оккупантом. Весь цивилизованный мир ввел санкции против России из-за ее военной агрессии против Украины.
Но для Кивы такие понятия, как честь и совесть, далеки – для него важно выслужиться перед своими российскими кураторами.
Остается надеяться, что СБУ не оставит без внимания такие откровенные антиукраинские действия отдельных персонажей нашего политикума.
А там времени в МИД предупреждают, что именно торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Кремль пытается максимально использовать, чтобы вернуть на повестку дня концепцию так называемого «русского мира».
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