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Главная » Украина » Происшествия
15:18 06 Марта 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Убийца отца получил наказание ниже низшего

Нанеся смертельные побои близкому человеку, мужчина как ни в чем не бывало, лег спать.

В Сумской области житель Конотопского района избил своего отца, который вернулся домой навеселе. Сын нанес сокрушительные удары по голове мужчины кулаками, а затем добивал ногами. Когда выпивший потерпевший потерял сознание, сын перенес его на кровать, а затем вскоре лег спать в соседней комнате.

Ночью мужчина услышал хрипы отца, который был по-прежнему без сознания. Поняв, что дело плохо, сын набрал номер «скорой помощи», и сообщил о том, что случилось. Через десять дней, не приходя в себя, потерпевший скончался. Врачи установили, что он получил тяжелый ушиб вещества головного мозга, а также многочисленные субдуральные гематомы.

В суде убивший отца мужчина покаялся, и получил наказание ниже минимума, предусмотренного санкцией вменяемой ему статьи – пять лет лишения свободы.

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Тэги: избиение, УДАР, сын, приговор, отец, конотопский район, сумкая область

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