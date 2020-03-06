Во Львове оправдали обвиняемого в избиении госисполнителя
Мужчине вменяли нападение на должностное лицо при исполнении обязанностей.
На днях Лычаковский районный суд оправдал подсудимого, которого обвиняли в избиении замначальника местного управления юстиции, который в качестве государственного исполнителя вместе с коллегами и понятыми наведался домой к обвиняемому.
По данным следствия, подозреваемый напал на госисполнителя, и ударил его в лоб ,когда последний сообщил о цели визита – представители государства должны были устранить препятствия в общении матери с ребенком. Обвиняемый, по данным исполнителей, отказывался исполнять решение суда, да еще и напал на служителя законности.
Впрочем, свидетели почему-то давали путанные показания, а потерпевший заявил сначала, что его ударили, но затем как-то даже растерял уверенность в данном факте. К тому же, процесс общения с обвиняемым записывали на видеокамеру, и никаких доказательств она не записала.
Суду не оставалось ничего, кроме как оправдать местного жителя.
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