100-летняя американка захотела в честь юбилея посидеть в тюрьме

В городе Роксборо, штат Северная Каролина, 100-летнюю Рут Брайант отправили в тюрьму. Она не нарушала закон, просто захотела перед смертью там побывать.

Арестовывать Рут Брайант приехали помощники шерифа



В дом престарелых за ней приехали помощники шерифа. Они предъявили юбилярше ордер на арест за… непристойное обнажение.

На нее надели наручники и повели к полицейской машине, сообщает Associated Press.

Ее везли в тюрьму с включенной сиреной и мигалками.

В тюрьме старушку сфотографировали и выдали ей оранжевую арестантскую одежду с надписью «Тюрьма округа Персон».

«Я сейчас в тюрьме! Я наконец-то я попала сюда!» – воскликнула юбилярша.

Она провела в камере несколько минут, а затем вернулась в дом престарелых, где ее ждал праздничный торт.

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