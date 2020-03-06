100-летняя американка захотела в честь юбилея посидеть в тюрьме
В городе Роксборо, штат Северная Каролина, 100-летнюю Рут Брайант отправили в тюрьму. Она не нарушала закон, просто захотела перед смертью там побывать.
В дом престарелых за ней приехали помощники шерифа. Они предъявили юбилярше ордер на арест за… непристойное обнажение.
На нее надели наручники и повели к полицейской машине, сообщает Associated Press.
Ее везли в тюрьму с включенной сиреной и мигалками.
В тюрьме старушку сфотографировали и выдали ей оранжевую арестантскую одежду с надписью «Тюрьма округа Персон».
«Я сейчас в тюрьме! Я наконец-то я попала сюда!» – воскликнула юбилярша.
Она провела в камере несколько минут, а затем вернулась в дом престарелых, где ее ждал праздничный торт.
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Его судили по действующему в Алабаме «закону трех ошибок», который предписывает приговаривать к длительным срокам заключения рецидивистов.
Мужчина выдавал себя за реальных покупателей и заявлял, что вместо товаров получал пустые коробки.
На данный момент стоит задача найти людей, которых необходимо вернуть в тюрьму. По словам губернатора штата Вашингтон, из 3,2 тысяч человек были обнаружены всего семеро.