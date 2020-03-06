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Главная » Мир » Общество
21:11 06 Марта 2020 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

В Британии запретили слишком сексуальную рекламу одежды

На постерах бренда Missguided были напечатаны фотографии девушки в пиджаке на голое тело, прозрачных колготках и туфлях на высоких каблуках.

Управление по стандартам рекламы Великобритании (Advertising Standards Authority) отметило, что на грудь и живот девушки обращают больше внимания, чем на одежду, которую она рекламирует, сообщает Metro.

Кроме того, позу девушки сочли слишком откровенной и запретили дальнейшее размещение постеров.

В ответ на претензии в компании Missguided, которая находится в Манчестере, заверили, что ее рекламные фото ничем не отличаются от тех, которые делают  другие производители.

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Тэги: сексуальный, мода, одежда

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