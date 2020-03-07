Шмыгаль обещает, что некоторые реформы будут изменены

Денис Шмыгаль сообщил, что некоторые реформы могут быть подкорректированы.

Некоторые реформы, которые воплощали в жизнь предыдущие правительства, в том числе по борьбе с коррупцией, будут продолжаться, а некоторые будут подвержены изменениям.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала «Украина», сообщает корреспондент Укринформа.

«Реформы – не самоцель. Реформы – это инструмент улучшить жизнь украинцев и сделать ее менее коррупционной. Конечно, мы будем реализовывать реформы те, которые начаты или которые дали людям какие-то преимущества, они будут продолжены, а возможно некоторые будут подкорректированы. Чтобы снова таки это была не просто реформа, а чтобы мы получили результат для людей», – сказал Шмыгаль.

По его убеждению, до сих пор коррупция остается одной из самых больших проблем в Украине. И если преодолеть ее на высших ступенях власти удалось, то на среднем звене проблема до сих пор актуальна.

«Сегодня мы говорим о реформах, которые должны ввести механизмы предотвращения коррупции», – добавил глава правительства.

Напоминаем, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Алексея Гончарука и назначила Премьер-министром Дениса Шмыгаля. Перейти на Главную страницу

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