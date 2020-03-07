Налоговая сократила проверки предпринимателей

Налоговики сократили количество проверок.

Налоговая инспекция сократила количество проверок предпринимателей на 12% с начала года. Процент снижения планируют снизить еще больше за счет внедряемого риск-ориентированного подхода.

За январь и февраль 2020 года ведомство, занимающееся налогами предпринимателей (ГНС) сократило количество внеплановых проверок на 12%. Число плановых проверок уменьшен на 8% если сравнить с таким же периодом 2019-го – до 726, сообщил сайт UBR.

Такой результат біл достигнут из-за сокращения количества проверок за счет риск-ориентированного подхода, который дает возможность снижать контроль за добросовестными налогоплательщиками и сконцентрировать его на наиболее рисковых.

В ГНС отмечают, что ведомство ориентируется на обеспечение равных условий ведения бизнеса для всех участников рынка, в соответствии с законодательством Украины.

Одним из важных инструментов по мнению налоговиков является Система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной/расчета корректировки.

Сокращение количества проверок ГНС. Фото: скриншот UBR

В ведомстве отмечают, что благодаря автоматической регистрации накладных, было зарегистрировано более 99% документов. Процент накладных, которым отказано в регистрации достаточно маленький, в прошлом году ГНС предотвратила формирование незаконного налогового кредита на сумму 6,7 млрд грн.

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