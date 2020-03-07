В Саудовской Аравии арестовали брата короля и других членов монаршей семьи

Младший брат короля Ахмед ибн Абдул-Азиз и бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф в прошлом в разное время возглавляли министерство внутренних дел.

Принц Мухаммед ибн Наиф (справа)



Три члена королевской семьи, в том числе брат короля Салмана, арестованы утром в пятницу, сообщает BBC со ссылкой на американские издания New York Times и Wall Street Journal.

Якобы это младший брат короля Ахмед ибн Абдул-Азиз и бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф, кроме того, как утверждает New York Times, вместе с ними задержан еще один принц – Наваф ибн Наиф.

Причины ареста неизвестны. Но Wall Street Journal пишет, что поводом стало дело о государственной измене.

Сотрудники спецслужб в масках приехали к членам королевской семьи домой, а после задержания еще и провели там обыск.

Официально информация о задержаниях и об их причинах не подтверждена.

СМИ утверждают, что за аресты инициировал нынешний наследный принц Мухаммед ибн Салман, который считается фактическим правителем в стране. В 2017 году по его приказу уже задерживали десятки министров, предпринимателей и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.

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