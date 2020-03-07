НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
10:12 07 Марта 2020 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Из-за отмены Олимпиады Япония потеряет миллиарды долларов

Отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны на 1,4% в годовом исчислении.

Отмена летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио будет стоить японской экономике порядка 7,8 трлн иен (74,2 млрд долларов).

По данным японской финансовой компании Nikko Securities, отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны на 1,4% в годовом исчислении. Доходы японских корпораций в 2020 году при этом упадут на 24,4%, считают в Nikko Securities.

В японской компании уверены, что Игры будут отменены в том случае, если распространение коронавируса не удастся полностью остановить к июлю этого года. ВВП Японии в 2019 году составил примерно 5,15 трлн долларов.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1 тыс. человек, 12 умерли.

Источник:
Тэги: Олимпиада в Токио

Новости по теме

Олимпиада-2020 года в Токио может пройти без зрителей

Не исключено, что соревнования, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа в столице Японии, можно будет увидеть только по телевизору.

Лукашенко предложил россиянам выступать на Олимпиаде за Беларусь

Его страна готова помочь «чистым» российским спортсменам, если будет достигнута договоренность между спортивными федерациями.

Корейские спортсмены на летнюю олимпиаду возьмут свою еду и дозимтры

Также специально для спортсменов построят корейские рестораны.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты