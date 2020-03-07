Из-за отмены Олимпиады Япония потеряет миллиарды долларов

Отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны на 1,4% в годовом исчислении.

Отмена летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио будет стоить японской экономике порядка 7,8 трлн иен (74,2 млрд долларов).

По данным японской финансовой компании Nikko Securities, отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны на 1,4% в годовом исчислении. Доходы японских корпораций в 2020 году при этом упадут на 24,4%, считают в Nikko Securities.

В японской компании уверены, что Игры будут отменены в том случае, если распространение коронавируса не удастся полностью остановить к июлю этого года. ВВП Японии в 2019 году составил примерно 5,15 трлн долларов.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1 тыс. человек, 12 умерли.

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