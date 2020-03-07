Пентагон хочет передать Украине радиолокационные станции и патрульные катера на 125 млн долларов
Речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.
Конгресс США поставлен в известность о планах Министерства обороны США поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на 125 млн долларов. Об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов.
По их данным, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Пентагон планирует поставить Киеву, в том числе противоартиллерийские РЛС и патрульные катера Mark VI. Сроки не уточняются.
«Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении Конгресса», – заявила телекомпании официальный представитель Пентагона подполковник американских ВВС Карла Глисон.
Заморозка военной помощи Украине летом прошлого года стала центральным вопросом в скандале, который привел к запуску процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Формальным поводом послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году.
Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена – Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Джозеф Байден тогда считался наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.
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