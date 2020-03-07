После смены правительства украинские еврооблигации упали в цене
Инвесторы опасаются негативного влияния коронавируса и смены Кабмина на украинскую экономику.
Опасения инвесторов из-за смены Кабинета министров Украины и распространения коронавируса в мире привели к снижению стоимости украинских ВВП-варрантов и еврооблигаций. За последние два дня первые подешевели почти на 10%, а доходность вторых выросла в среднем почти на 1 процентный пункт, сообщает «Интерфакс-Украина».
По состоянию на вечер пятницы, 6 марта, ВВП-варранты стоили около 90% от номинала, хотя еще две недели назад за них давали 107,5% от номинала.
Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4% годовых, 2021 – 4,6%, 2022 – 4,9%, 2023 – 5,75% и в 2025 – 6,3% годовых. Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 6,5%, в 2026-2027 годах – 6,7-6,856%, а самых «длинных» с погашением в 2032 году – 7,2%.
С момента последнего локального максимума, достигнутого две недели назад, ставки по еврооблигациям выросли в среднем на 1,6 процентного пункта.
Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых в середине февраля котировались по 101% от номинала. Сейчас они котируются примерно по 90% от номинала, потеряв за день около 4,3%.
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