Яценюк назвал неизбежные последствия падения правительства

Бывший премьер прокомментировал назначение нового Кабмина и нынешнее состояние экномики.

Глава партии «Народный фронт» и экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что из-за падения правительства состоятся досрочные выборы.

«Падение нынешнего правительства на 50 % будет означать проведение досрочных выборов», — заявил Яценюк.

Политик отметил, что впервые за 49 месяцев экономика упала на 0,5 %, а недостача в госбюджете с начала года составила 18 млрд. грн. Он подчеркнул, что сейчас Украина не выдержит экономический и политический кризис.

По его мнению, для поднятия экономики необходимы «дешевые и длинные» кредиты.

Яценюк считает, что на экономику Украины негативно повлияет и распространение китайского коронавируса, поэтому Кабмин должен быть готов к этому. Он привел в пример США, которые для борьбы с последствиями эпидемии провели снижение учетной ставки — «стоимости денег федерального резерва, которые выдаются в экономику».

Политик также отметил, что обновленный Кабмин вынужден будет закрывать дефицит госбюджета, однако предостерег от ошибки 2019 года, когда государство продавало ценные бумаги так называемым иностранным инвесторам под годовую доходность в среднем 30 %.

Яценюк также сказал о необходимости проведения переговоров с Евросоюзом о промышленном безвизовом режиме и качественного финансирования армии и национальной безопасности.

«Армия должна всегда быть накормлена. Не будем кормить своих — будем кормить чужих», — заявил он.

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