НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
15:58 07 Марта 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Украине стоимость пассажирских перевозок будет ежемесячно расти

Тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге выросли с 1 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

«Индексация тарифов планируется осуществлять поэтапно — по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +. Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно», — объяснили в компании.

Соответственно, в результате таких решений, цены на железнодорожные билеты ориентировочно вырастут в течение 2020 года примерно на 20%. Однако в «Укрзализныце» отметили, что пассажирские перевозки остаются убыточными и финансируются за счет перекрестного субсидирования за счет доходов от грузовых перевозок.

«Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: перевозки

Новости по теме

Мужчина возил в Россию нелегалов под вещами

Злоумышленник договорился с работниками погранслужбы ФСБ РФ и наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину.

Польша предоставит 15 тысяч разрешений на перевозки для Украины

На 2020 год Польша предоставит Украине 160 тысяч разрешений на въезд. Но в Мининфраструктуры отмечают, что будут настаивать на увеличении квоты до 200 тысяч.

Между Украиной и Беларусью могут возобновиться речные перевозки

Украина и Беларусь намерены провести ряд мероприятий для восстановления речных перевозок между странами.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты