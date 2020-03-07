В Украине стоимость пассажирских перевозок будет ежемесячно расти

Тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге выросли с 1 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

«Индексация тарифов планируется осуществлять поэтапно — по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +. Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно», — объяснили в компании.

Соответственно, в результате таких решений, цены на железнодорожные билеты ориентировочно вырастут в течение 2020 года примерно на 20%. Однако в «Укрзализныце» отметили, что пассажирские перевозки остаются убыточными и финансируются за счет перекрестного субсидирования за счет доходов от грузовых перевозок.

«Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

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