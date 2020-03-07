Грызть ногти – самый легкий способ заразиться коронавирусом
Специалисты по инфекционным заболеваниям обнаружили, что привычка грызть ногти может серьезно увеличить риск заражения коронавирусом.
Специалист по инфекционным заболеваниям из медицинского центра при Нью-Йоркском университете Пурви Парих утверждает, что привычка грызть ногти может серьезно увеличить риск заражения, пишет Metro.
По ее словам, ногти не должны быть длинными, чтобы не собирать много «бактерий, вирусов и грязи», иначе это может попасть внутрь нашего организма.
«Если вы не моете руки должным образом или просто полагаетесь на дезинфицирующие средства для рук, все это, как правило, просто остается там. И затем каждый раз, когда вы касаетесь своего лица, особенно рта, носа и глаз, вы переносите эти микробы. И вы можете заболеть», – говорит специалист.
В настоящее время в Великобритании подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом. При этом власти предупреждает, что «весьма вероятно» вирус будет распространяться и дальше.
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