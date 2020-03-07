«Пророк» из Нигерии, который насиловал своих прихожанок, сядет на 34 года в тюрьму

Живущий в Бирмингеме, Великобритания, 60-летний Майкл Олуронби был признан виновным в преступлениях против шести женщин и мужчины.

В Королевском суде Бирмингема, где проходили слушания, его действия назвали «одним из худших случаев сексуального насилия», сообщает Daily Mail.

Самозваный «пророк» убеждал своих прихожан совершать «духовные омовения», которые, по его словам, «очистят» их от злых духов.

«Вы утверждали, что Бог наставлял вас проводить духовные омовения. Но их настоящей целью было удовлетворение вашего ненасытного сексуального аппетита», – заявила судья Сара Бекингем.

Во время судебного разбирательства присяжные также узнали, что некоторые из изнасилованных пастором женщин забеременели, но всякий раз он возил их в клинику, где им делали аборт.

Все это происходило в течение 20 лет, начиная с 1980-х годов.

Пастор был привлечен к ответственности лишь после того, как одна из его жертв решилась об этом рассказать открыто.

Олуронби был арестован в аэропорту Бирмингема в мае прошлого года при попытке покинуть страну.

Он признан виновным в 15 случаях изнасилования, семи случаях непристойного поведения и двух случаях сексуального домогательства. Теперь ему придется провести за решеткой 34 года.

Его жена также сядет в тюрьму на 11 лет – за пособничество насильнику.

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