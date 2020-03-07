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Главная » Мир » Политика
19:15 07 Марта 2020 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В понедельник начнется судебный процесс по катастрофе MH17

ЕС призывает все государства к сотрудничеству со следствием и выражает уверенность в независимости и профессионализме судебной процедуры.

Евросоюз накануне начала судебных разбирательств по делу о катастрофе рейса MH17 призвал стороны сотрудничать с международным следствием. С соответствующим заявлением в субботу, 7 марта, выступил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель:

«В настоящее время, когда идет уголовное расследование Совместной следственной группы (JIT), Евросоюз призывает все государства, включая Российскую Федерацию, полностью сотрудничать со следствием согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2166″, – говорится в заявлении.

Боррель отметил, что начало уголовного судебного процесса по делу сбития рейса MH17 в понедельник, 9 марта, является важной вехой в направлении нахождения правды, установления справедливости и привлечения к ответственности виновных в сбитии самолета:

«Мы вспоминаем о катастрофе MH17 на востоке Украины, которая произошла 17 июля 2014 года. Эта трагедия повлекла за собой смерть 298 невинных людей из 17 стран. Начало уголовного процесса 9 марта является важным шагом в направлении обретения правды, установления справедливости для жертв и их ближайших родственников, а также привлечения к ответственности виновных в уничтожении самолета», – заявил Жозеп Боррель.

Кроме того, в Евросоюзе в очередной раз выразили уверенность в независимости и профессионализме судебной процедуры в деле MH17.

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Тэги: ес, суд, процесс, дело, mh17

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