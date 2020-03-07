Пришедшие деньги с Азиии в США будут отправляться на «карантин»
Банкноты, возвращающиеся из Азии будут откладываться на на семь-десять дней, прежде, чем их вернут в оборот.
Такое решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса,.
Так, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной массой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения.
В Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заявили, что передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, возможна, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.
В связи с этим CDC рекомендует жителям США, которые возвращаются из Китая и других стран с высоким риском, оставаться дома в течение 14 дней.
Тем временем ВОЗ в связи с распространением коронавируса советует потребителям использовать бесконтактные платежи, когда это возможно.
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