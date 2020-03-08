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Главная » Мир » Спорт
10:17 08 Марта 2020 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

В Канаде отменили чемпионат мира по хоккею из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира среди женских команд, который должен был состояться в Канаде.

«У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет», – сказал президент IIHF Рене Фазель.

Это первое крупное международное хоккейное соревнование, которое федерация отменила из-за коронавируса.

Турнир должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в двух канадских городах – Галифаксе и Труро.

Свой титул в Канаде готовилась защищать сборная США, которая выиграла последние пять турниров.

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Тэги: хоккей, чемпионат мира, коронавирус

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