В Канаде отменили чемпионат мира по хоккею из-за коронавируса
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира среди женских команд, который должен был состояться в Канаде.
«У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет», – сказал президент IIHF Рене Фазель.
Это первое крупное международное хоккейное соревнование, которое федерация отменила из-за коронавируса.
Турнир должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в двух канадских городах – Галифаксе и Труро.
Свой титул в Канаде готовилась защищать сборная США, которая выиграла последние пять турниров.
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