Швейцарская прокуратура взялась за президента ФИФА

Джанни Инфантино обвиняется в получении конфиденциальной информации через своего друга-прокурора о расследовании в отношении ФИФА.

Надзорный орган швейцарской прокуратуры опубликовал отчет на 48 страницах о дисциплинарном расследовании в отношении прокурора Михаэля Лаубера, который занимался коррупционными скандалами в ФИФА с 2015 года, сообщает Le Monde.

Оказалось, что у него были три неофициальные встречи с Инфантино в 2016 и 2017 годах. И организовал эти встречи друг детства Инфантино – прокурор Ринальдо Арнольд, который впоследствии получил благодарность от Инфантино и был приглашен на ряд важных матчей.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года, в июне 2019 года он был переизбран на второй срок.

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