НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
12:23 08 Марта 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Швейцарская прокуратура взялась за президента ФИФА

Джанни Инфантино обвиняется в получении конфиденциальной информации через своего друга-прокурора о расследовании в отношении ФИФА.

Надзорный орган швейцарской прокуратуры опубликовал отчет на 48 страницах о дисциплинарном расследовании в отношении прокурора Михаэля Лаубера, который занимался коррупционными скандалами в ФИФА с 2015 года, сообщает Le Monde.

Оказалось, что у него были три неофициальные встречи с Инфантино в 2016 и 2017 годах. И организовал эти встречи друг детства Инфантино – прокурор Ринальдо Арнольд, который впоследствии получил благодарность от Инфантино и был приглашен на ряд важных матчей.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года, в июне 2019 года он был переизбран на второй срок.

Источник:
Тэги: футбол, УЕФА, ФИФА

Новости по теме

УЕФА готов бойкотировать заседание ФИФА

Девять представителей УЕФА в комитете ФИФА готовы в любой момент покинуть заседание, которое состоится сегодня в Руанде, сообщает ESPN.

ФИФА и УЕФА направили Греции последнее предупреждение

Национальную сборную Греции и греческие клубы могут исключить из международных турниров в связи с вмешательством властей в урегулирование конфликтов на стадионах.

Суркис обвинил Россию в нарушении устава ФИФА

Поводом для такого высказывания стало решение Российского футбольного союза (РФС) о выступлении клубов из Крыма под эгидой организации.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Пришедшие деньги с Азиии в США будут отправляться на «карантин»

21:35 Мир

В понедельник начнется судебный процесс по катастрофе MH17

19:15 Мир

Яценюк назвал неизбежные последствия падения правительства

14:45 Украина

«Пророк» из Нигерии, который насиловал своих прихожанок, сядет на 34 года в тюрьму

13:01 Мир

В результате атаки боевиков в Кабуле погибли 32 человека

11:30 Мир

Пентагон хочет передать Украине радиолокационные станции и патрульные катера на 125 млн долларов

10:17 Украина

В Саудовской Аравии арестовали брата короля и других членов монаршей семьи

09:15 Мир

Налоговая сократила проверки предпринимателей

09:09 Украина

В Британии запретили слишком сексуальную рекламу одежды

21:11 Мир

100-летняя американка захотела в честь юбилея посидеть в тюрьме

20:52 Мир

Японские ученые пришли к выводу, что жизнь во Вселенной есть

19:45 Мир

Новости | Слоты