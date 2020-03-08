Швейцарская прокуратура взялась за президента ФИФА
Джанни Инфантино обвиняется в получении конфиденциальной информации через своего друга-прокурора о расследовании в отношении ФИФА.
Надзорный орган швейцарской прокуратуры опубликовал отчет на 48 страницах о дисциплинарном расследовании в отношении прокурора Михаэля Лаубера, который занимался коррупционными скандалами в ФИФА с 2015 года, сообщает Le Monde.
Оказалось, что у него были три неофициальные встречи с Инфантино в 2016 и 2017 годах. И организовал эти встречи друг детства Инфантино – прокурор Ринальдо Арнольд, который впоследствии получил благодарность от Инфантино и был приглашен на ряд важных матчей.
Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года, в июне 2019 года он был переизбран на второй срок.
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