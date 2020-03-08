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Главная » Украина » Политика
11:40 08 Марта 2020 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу, 7 марта, покинул территорию страны, вылетев в Лиссабон.

Как передает «Страна», бывший топ-чиновник воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air. У лоукостера нет бизнес-класса, но за дополнительную оплату (в среднем от 20 евро) можно приобрести место в первых рядах самолета. Самолет отправился в Португалию из аэропорта «Киев» в Жулянах.Рейс задержали на 40 минут.

Фото: Страна

Фото Светланы Заражевской

Уточним, что на данный момент не известна причина, по которой Гончарук покидает территорию Украины. Также остается вопрос – когда он вернется назад.

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада провела внеочередное заседание, созванное президентом. На нем был избран новый Кабмин и заслушан отчет руководителей правоохранительных органов. Новое правительство возглавил нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. С другими новыми именами и досье на будущих министров можно ознакомиться здесь.

Также «Страна» писала, что заработная плата бывшего премьер-министра Алексея Гончарука за февраль составила 44 тыс. гривен, в то время как в январе он заработал 42 тысячи гривен.

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Тэги: самолет, экс-премьер, новости украины, Алексей Гончарук

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